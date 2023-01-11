Суровікіна зняли з посади командувача Об’єднаного угруповання військ і призначили Герасимова

Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об’єднаного угруповання військ в Україні, на цю посаду призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер його заступник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на Мінобороги РФ.

Як зазначається Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду до Герасимова, призначений його заступником. Суровікін пробув на посаді командувача лише три місяці.

Також заступником Герасимова призначені головком Сухопутних військ Олег Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Олексій Кім.

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Підвищення рівня керівництва спецоперацією пов'язане з розширенням масштабу завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії видів і родів військ, заявили в Міноборони.