Кулеба закликав Берлін прискорити ухвалення рішення щодо танків

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив переконання, що Німеччина згодом ухвалить рішення передати Україні основні бойові танки, а поки що просить прискорити прийняття рішення та дозволити це іншим країнам, які готові передавати свої танки німецького виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це глава української дипломатії заявив в інтерв’ю програмі Tagesschau німецького телеканалу ARD.

"Ми хочемо чесного підходу до танкового питання, без зволікань. Як ми дізналися за останні десять місяців, це станеться в будь-якому випадку – це лише питання часу. Навіщо мучити себе, нас і всіх, а не просто, не зволікаючи, прийняти рішення, яким можна пишатися?", - запитав міністр.

На думку Кулеби, якщо Німеччина й має нині якесь обґрунтування не постачати Україні бойові танки, то вона все одно зробить це в якийсь момент у майбутньому. Так було зі самохідними гаубицями, з протиповітряною системою IRIS-T і нещодавно з БМП Marder і системою ППО Patriot, нагадав він. І заперечив, що нове рішення може призвести до загострення, адже саме росія загострює ситуацію, коли захоче.

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"Це завжди одна й та ж схема: спочатку вони кажуть "ні", потім енергійно захищають своє рішення, щоб нарешті сказати "так". Ми все ще намагаємося зрозуміти, чому німецький уряд робить це з сам собою", - зауважив німецький міністр.

Глава українського МЗС визнав, що така модель поведінки – не діяти одноосібно - існує не тільки в Німеччині, а й у деяких інших країнах.

"Але кожен день прийняття рішень у Берліні чи інших столицях також означає, що хтось гине на фронті через брак артилерії чи танків. Це означає, що російські найманці "Вагнера" продовжать наступ і зможуть захопити наші окопи… Те, що є днем ​​дебатів у Берліні, є також днем ​​страху, страждань, болю, а подекуди й смерті для українських цивільних та військових", - дорікнув він.

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Кулеба також закликав німецький уряд надати "добро" іншим країнам передати техніку німецького виробництва Україні, якщо рішення щодо передачі своєї поки не ухвалено.

"Ми покладаємося на Німеччину, тому що Німеччина є однією з небагатьох країн, яка справді має спроможність виконати поставлені завдання. І після всіх дискусій про поставки німецької зброї, основні бойові танки залишилися останнім (питанням - ред.). У всіх інших питаннях є рух і прогрес. І ми розуміємо: якщо ви, як уряд, не можете самі прийняти це останнє важливе рішення, то принаймні дайте зелене світло країнам, які мають ваші танки і які готові надати нам ці танки. Але для цього їм потрібен ваш дозвіл", - сказав Кулеба.

Водночас міністр підкреслив, що Німеччина вже надала Україні дуже необхідну зброю. Це, додав він, не лише допомогло українцям, але зміцнило міжнародний авторитет самої Німеччини.

Глава українського МЗС підкреслив, що війна не торкнеться Німеччини в тому випадку, якщо вона надасть Україні необхідну підтримку для перемоги над росією на українській території.

"Чим довше триває цей конфлікт, тим вищі витрати. Для нас по-своєму, а для Німеччини по-іншому. Тому всі мають бути зацікавлені у швидкій перемозі України", - підсумував Кулеба.

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