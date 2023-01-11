Говорили про зміцнення енергетичної стійкості України, - Шмигаль провів зустріч з Брінк

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із послом США в Україні Бріджит Брінк, під час якої обговорили зміцнення енергетичної стійкості України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Денис Шмигаль написав у Телеграмі,.

"Зміцнення енергетичної стійкості України обговорили під час зустрічі з пані послом США в Україні Бріджит Брінк. Спільно з партнерами розробляємо механізми, які сприятимуть балансуванню енергосистеми в умовах постійних обстрілів енергоінфраструктури з боку росії", - написав Шмигаль.

Також під час зустрічі було розглянуто пропозиції українських енергетиків та питання закупівлі необхідного обладнання.

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