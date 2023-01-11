Немає жодних ознак відступу ЗСУ з Соледара, - CNN

Журналісти телеканалу CNN зараз перебувають біля Соледара Донецької області, де точаться найзапекліші бої. Вони повідомляють, що українські війська почуваються впевнено і залишати місто не збираються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті CNN

Знімальна група чує безперервний важкий артилерійський вогонь на околицях міста.

За даними журналістів, за кілька кілометрів від лінії фронту українські війська зберігають спокій, виконуючи свої рутинні обов'язки з технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення. Немає жодних ознак неминучого відступу або відведення військ.

Журналіста Бен Уедмен зазначив: "Ми знаходимося приблизно в семи кілометрах від місця, де точиться битва. Ви можете почути артилерію – більшість звуків лунає з боку міста".

Члени команди CNN також помітили, наскільки важлива допомога Заходу у цій війні – українські військові у Соледарі використовують багато бойових та медичних машин з Польщі, Франції, США, Великої Британії та інших країн.

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