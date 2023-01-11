Бої за Соледар продовжуються, Донецький напрямок тримається, - Зеленський
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Російська агресія вичерпається тільки тоді, коли російські амбіції... на фронті, у політиці, в економіці, в юридичній площині... не матимуть жодної іншої альтернативи, окрім програшу...", - зазначив президент.
Зеленський додав, що зараз держава-терорист та її пропагандисти поширюють чутки про захоплення Соледару, який майже повністю зруйнований окупантами.
На думку глави держави, вони подаватимуть і вже подають це своєму суспільству як перемогу і таким чином, щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію.
"Але бої продовжуються, Донецький напрямок тримається і ми без перерви навіть на один день робимо усе, щоб посилити українську оборону, наш потенціал зростає. Танки західного зразку - це робота всієї нашої антивоєнної коаліції і це новий рівень нашого потенціалу", - наголосив Зеленський.