Бої за Соледар продовжуються, Донецький напрямок тримається, - Зеленський

Бої за місто Соледар тривають, Донецький напрямок тримається.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російська агресія вичерпається тільки тоді, коли російські амбіції... на фронті, у політиці, в економіці, в юридичній площині... не матимуть жодної іншої альтернативи, окрім програшу...", - зазначив президент.

Зеленський додав, що зараз держава-терорист та її пропагандисти поширюють чутки про захоплення Соледару, який майже повністю зруйнований окупантами.

На думку глави держави, вони подаватимуть і вже подають це своєму суспільству як перемогу і таким чином, щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію.

"Але бої продовжуються, Донецький напрямок тримається і ми без перерви навіть на один день робимо усе, щоб посилити українську оборону, наш потенціал зростає. Танки західного зразку - це робота всієї нашої антивоєнної коаліції і це новий рівень нашого потенціалу", - наголосив Зеленський.

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