Системи ППО NASAMS для України обійдуться Канаді у $307 мільйонів
Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми раді змозі передати Україні системи протиповітряної оборони наземного базування після придбання їх у США за приблизно 400 млн дол", - сказала Ананд.
Вона зауважила, що працює над якомога швидшою доставкою цього озброєння до України. "Для нас це - пріоритет, тож ми забезпечимо їх якомога швидшу доставку", - зазначила канадський міністр.
За словами Ананд, разом із пусковими установками NASAMS, Канада надішле також боєприпаси до них. "Це значить, що доставка може відбуватися у кілька етапів, й зараз ми узгоджуємо усі деталі. Але я дуже рішуче налаштована доправити допомогу до України якомога швидше", - наголосила вона.
Міністерка додала, що Канада підтримуватиме Україну "у короткій та тривалій перспективі". "Ми розглядаємо усі варіанти допомоги Україні та підтримки нашої відданості союзникам, особливо в НАТО", - підсумувала вона.
Нагадуємо, вчора Канада оголосила про намір передати Україні системи протиповітряної оборони NASAMS.