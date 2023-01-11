Системи ППО NASAMS для України обійдуться Канаді у $307 мільйонів

Системи протиповітряної оборони NASAMS, які Канада закупить у США та безоплатно передасть Україні, обійдуться в 400 млн канадських дол. (близько 307 млн дол. США).

Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми раді змозі передати Україні системи протиповітряної оборони наземного базування після придбання їх у США за приблизно 400 млн дол", - сказала Ананд.

Вона зауважила, що працює над якомога швидшою доставкою цього озброєння до України. "Для нас це - пріоритет, тож ми забезпечимо їх якомога швидшу доставку", - зазначила канадський міністр.

За словами Ананд, разом із пусковими установками NASAMS, Канада надішле також боєприпаси до них. "Це значить, що доставка може відбуватися у кілька етапів, й зараз ми узгоджуємо усі деталі. Але я дуже рішуче налаштована доправити допомогу до України якомога швидше", - наголосила вона.

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Міністерка додала, що Канада підтримуватиме Україну "у короткій та тривалій перспективі". "Ми розглядаємо усі варіанти допомоги Україні та підтримки нашої відданості союзникам, особливо в НАТО", - підсумувала вона.

Нагадуємо, вчора Канада оголосила про намір передати Україні системи протиповітряної оборони NASAMS.