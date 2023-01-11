Я повністю відкидаю ці твердження, - посол у Туреччині Бондар спростував постачання до України касетних боєприпасів

Український посол в Анкарі Василь Боднар спростував твердження про те, нібито Туреччина постачає в Україну касетні боєприпаси, назвавши таку інформацію пліткою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український дипломат сказав турецькому інформагентству Anadolu.

Коментуючи твердження видання Foreing Policy про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини до України, Боднар наголосив, що міжнародне право забороняє використовувати такі боєприпаси, а Україна дотримується міжнародних норм, у тому числі під час збройного протистояння з Росією.

"Подібні твердження готуються спеціально, переслідуючи мету шкоди українсько-турецьким відносинам, а також формування негативного міжнародного іміджу України та Туреччини", – зазначив він.

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Посол висловив припущення, що така дезінформація може бути "частиною російської пропаганди", а Туреччина та Україна є "мішенями".

"Я повністю відкидаю ці твердження, які не мають нічого спільного з дійсністю. Ця новина створена як "психологічна зброя" з метою шкоди іміджу Туреччини", – заявив Боднар, назвавши інформацію видання Foreing Policy не більш ніж пліткою, далекою від офіційних джерел.

Про те, що Туреччина відправила Україні перші партії касетних артилерійських снарядів DPICM у листопаді 2022 року, повідомило видання Foreign Policy із посиланням на джерела серед чиновників США та Європи.