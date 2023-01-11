Швейцарія відмовляється приймати російські паспорти, які видали на тимчасово окупованих територіях України та Грузії

Федеральна рада Швейцарії 11 січня прийняла рішення більше не видаватиме шенгенські візи власникам паспортів, виданих Росією на тимчасово окупованих територіях України та Грузії

Як інформуцє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо,, про це інформує Федеральне міністерство юстиції та поліції Швейцарії.

Відомство пояснює, що Швейцарія була зобов'язана дотримуватися рішення про відмову приймати паспорти видані РФ на окупованих територіях України та Грузії, що прийняв Європейський союз від 8 грудня 2022 року. Мова йде про видачу шенгенських віз громадянам із такими документами.

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"Європейська комісія визначає, які проїзні документи більше не приймаються після певної дати видачі. Виключення можуть бути надані власникам проїзних документів, які вже були громадянами Росії до цієї дати, а також їхнім нащадкам, неповнолітнім або недієздатним особам", - йдеться в заяві.

Федеральна рада уточнює, що це рішення набуло чинності з 11 січня, з дня публікації.

16 вересня 2022 року Швейцарія призупинила спрощену видачу віз росіянам.

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