Кулеба обговорив військові потреби України з естонським колегою Рейнсалу: Чекаємо хороших новин
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11 січня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Естонської Республіки Урмасом Рейнсалу допомогу, яку Таллінн може надати для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Обговорили військові потреби України, які можуть бути задоволені Естонією. Очікуємо на хороші новини. Я також подякував Естонії за ініціативу щодо механізму компенсації та наголосив, що це важливий елемент Формули миру", - написав Кулеба.
Він також сказав, що Росія має заплатити за повномаштабне вторгнення на територію України.
Своєю чергою Рейнсалу заявив, що після розмови з українським міністром "потребував допомоги" для України під час розмови міністром закордонних справ Грузії Іллею Дарчіашвілі.