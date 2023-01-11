У середу, 11 січня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова призначено командувачем "спеціальної військової операції" в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

Зазначається, що це важлива зміна у підході російського диктатора Володимира Путіна до управління війною.

У розвідці наголошують, що призначення Герасимова командувачем театром бойових дій є показником зростаючої серйозності ситуації, в якій перебуває Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії.

"Цей крок, ймовірно, буде зустрінутий із крайнім невдоволенням більшості російських ультранаціоналістів та військових блогерів, які все частіше звинувачують Герасимова у поганому веденні війни", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві також додали, що на відміну від Герасимова Суровікін отримав широку популярність у суспільстві за його підтримку більш реалістичного підходу. Тепер, ставши заступником командувача, його авторитет та вплив майже напевно значно зменшаться.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об’єднаного угруповання військ в Україні, на цю посаду призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер його заступник.

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