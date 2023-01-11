"Лобіюватимемо, щоб НАТО дало Україні гарантії безпеки", - Дуда
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Перебуваючи із візитом у Львові, президент Польщі Анджей Дуда запевнив, що уряд його країни, а також уряд Литви лобіюватимуть гарантії безпеки НАТО для України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення канцелярії польського глави держави у Twitter, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.
"Зустріч у Львові була дуже важливою - ми говорили з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою про підтримку України та безпеку Європи, про те, що ми лобіюватимемо, щоб НАТО дало Україні гарантії безпеки", - заявив він.
Нагадаємо, що 11 січня у Львові Дуда повідомив, що Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard.