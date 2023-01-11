Родичі знищених в українській Макіївці російських окупантів не вірять у версію міноборони РФ про те, що винні самі військові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі російської служби BBC, чиї кореспонденти поспілкувалися з сім'ями знищених окупантів.

Так, сестра одного з тих, хто вижив, сказала: "Ніхто нічого не розповість. Усім закривають роти. Усі хлопці в один голос кажуть матерям, щоб не вірили тому, що говорять по ТБ. Я думаю, все тут зрозуміло і без особливого розуму. Шкода хлопців, які віддали життя за просто так. Матері страждають".

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Родич одного із загиблих повідомив BBC, що здивувався словам заступника начальника головного військово-політичного управління збройних сил Росії Сергія Севрюкова, який заявив, що основна причина удару – "масове використання особовим складом телефонів", що дало змогу українцям "визначити координати розташування військовослужбовців для нанесення ракетного удару".

"Правда в тому, що вони всі російські сімки викинули ще в Ростові, поки їх везли в Макіївку, а потім їхній командир водив у спеціальне місце, де вони купували українські сімки. Зв'язувався він із нами через Telegram", - каже він.

ВВС також зазначає, що російські спецслужби наразі активно працюють із телефонами загиблих, щоб знайти докази, які підтверджують версію міноборони РФ.

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Нагадаємо, що атака на місце дислокації мобілізованих окупантів була у новорічну ніч. Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89. За неофіційною інформацією, у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.