Родичі знищених у Макіївці окупантів не вірять у версію міноборони РФ: "Усім закривають роти", - BBC
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі російської служби BBC, чиї кореспонденти поспілкувалися з сім'ями знищених окупантів.
Так, сестра одного з тих, хто вижив, сказала: "Ніхто нічого не розповість. Усім закривають роти. Усі хлопці в один голос кажуть матерям, щоб не вірили тому, що говорять по ТБ. Я думаю, все тут зрозуміло і без особливого розуму. Шкода хлопців, які віддали життя за просто так. Матері страждають".
Родич одного із загиблих повідомив BBC, що здивувався словам заступника начальника головного військово-політичного управління збройних сил Росії Сергія Севрюкова, який заявив, що основна причина удару – "масове використання особовим складом телефонів", що дало змогу українцям "визначити координати розташування військовослужбовців для нанесення ракетного удару".
"Правда в тому, що вони всі російські сімки викинули ще в Ростові, поки їх везли в Макіївку, а потім їхній командир водив у спеціальне місце, де вони купували українські сімки. Зв'язувався він із нами через Telegram", - каже він.
ВВС також зазначає, що російські спецслужби наразі активно працюють із телефонами загиблих, щоб знайти докази, які підтверджують версію міноборони РФ.
Нагадаємо, що атака на місце дислокації мобілізованих окупантів була у новорічну ніч. Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89. За неофіційною інформацією, у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.