Гендиректор МАГАТЕ Гроссі знову їде в Україну та Росію домовлятись про зону безпеки довкола ЗАЕС

Делегація Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує знову відвідати Україну та Росію для проведення переговорів щодо зони ядерної безпеки довкола Запорізької атомної електростанції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив в інтерв’ю італійському телеканалу Rai.

За його словами, в Україні він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Після цього є надія потрапити до Москви. Станція українська, але під російським контролем - це реальність. І я маю працювати з обома сторонами", – зазначив він.

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"Наш обов'язок – захистити станцію. Створення постійної групи (спостерігачів МАГАТЕ) – це перший конкретний і відчутний результат нашої діяльності, але ми не можемо зупинятися, головне – захистити безпеку станції", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Він сказав, що переговори між Україною та Росією щодо зони безпеки довкола ЗАЕС тривають. "Ця домовленість не є неможливою, тому що ядерна аварія не в інтересах нікого, навіть росіян", – вважає він.

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Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі проводить переговори щодо створення зони безпеки навколо окупованої Запорізької АЕС у Києві та Москві. Зокрема, у грудні повідомлялося, що перемовини триватимуть.