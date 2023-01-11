Гендиректор МАГАТЕ Гроссі знову їде в Україну та Росію домовлятись про зону безпеки довкола ЗАЕС
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив в інтерв’ю італійському телеканалу Rai.
За його словами, в Україні він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
"Після цього є надія потрапити до Москви. Станція українська, але під російським контролем - це реальність. І я маю працювати з обома сторонами", – зазначив він.
"Наш обов'язок – захистити станцію. Створення постійної групи (спостерігачів МАГАТЕ) – це перший конкретний і відчутний результат нашої діяльності, але ми не можемо зупинятися, головне – захистити безпеку станції", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.
Він сказав, що переговори між Україною та Росією щодо зони безпеки довкола ЗАЕС тривають. "Ця домовленість не є неможливою, тому що ядерна аварія не в інтересах нікого, навіть росіян", – вважає він.
Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі проводить переговори щодо створення зони безпеки навколо окупованої Запорізької АЕС у Києві та Москві. Зокрема, у грудні повідомлялося, що перемовини триватимуть.