Литва надасть Україні зенітні гармати Bofors L70 для боротьби з іранськими безпілотниками

Литва надасть Україні 40-мм автоматичні зенітні гармати Bofors L70 виробництва Швеції та боєприпаси до них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Автоматика Bofors L70 функціонує шляхом відкату ствола, пріоритет надається високій інтенсивності пострілів одиночним вогнем і короткими чергами, що допоможе знищувати іранські БПЛА.

На ці цілі у бюджеті Міноборони Литви вже передбачено 40 мільйонів євро. Литва також зробить свій внесок, допомагаючи навчати українських солдатів, відновлюючи та ремонтуючи українську військову техніку.

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40-мм автоматична гармата L70 розроблена фірмою Bofors у післявоєнний час і надійшла на озброєння шведської армії у 1951 році. Вона широко постачалася за кордон і за ліцензією випускалася у шести різних країнах НАТО. Для її наведення використовується електрогідравлічний привід, але при необхідності гармату можна наводити і вручну.