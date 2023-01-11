Литва надасть Україні зенітні гармати Bofors L70 для боротьби з іранськими безпілотниками
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Автоматика Bofors L70 функціонує шляхом відкату ствола, пріоритет надається високій інтенсивності пострілів одиночним вогнем і короткими чергами, що допоможе знищувати іранські БПЛА.
На ці цілі у бюджеті Міноборони Литви вже передбачено 40 мільйонів євро. Литва також зробить свій внесок, допомагаючи навчати українських солдатів, відновлюючи та ремонтуючи українську військову техніку.
40-мм автоматична гармата L70 розроблена фірмою Bofors у післявоєнний час і надійшла на озброєння шведської армії у 1951 році. Вона широко постачалася за кордон і за ліцензією випускалася у шести різних країнах НАТО. Для її наведення використовується електрогідравлічний привід, але при необхідності гармату можна наводити і вручну.