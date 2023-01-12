Вночі окупанти атакували Запоріжжя, пошкоджено об’єкти інфраструктури
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Вночі 12 січня росіяни вдарили по Запоріжжю, пошкодили об’єкти інфраструктури і будинки.
Про це в телеграмі повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.
"Клятий ворог знову цинічно атакував наше нічне місто.
Постраждали об'єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа.
Також в результаті обстрілу знову зазнали ушкоджень мирні будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
На місці прильоту вже працюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.