США і Японія засудили дії РФ: "Ми стоїмо разом з Україною проти війни президента Путіна"

Підтримка України й протидія російській агресії стали одними з основних тем засідання Консультативного комітету США - Японія з питань безпеки, який відбувся в середу у Вашингтоні під головуванням глав зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, це підтвердили під час пресконференції за результатами зустрічі Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Японії Йошімаса Хаяші.

"Ми стоїмо разом з Україною проти війни президента Путіна, що загрожує принципам, які лежать в основі міжнародного порядку, заснованого на правилах – включно з тим, що всі нації повинні мати можливість визначати власний шлях, а також мати право на суверенітет, незалежність і територіальну цілісність", - підкреслив держсекретар США.

Він наголосив, що коли нації тримаються разом, вони стають міцнішими.

Міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші зі свого боку підтвердив, що РФ проти України "розхитує основи міжнародного порядку".

Він зауважив, що під час зустрічі у Вашингтоні сторони зайняли спільну позицію, що РФ вдається до "безрозсудної ядерної риторики та атак на цивільну інфраструктуру". Крім того, за його словами Вашингтон і Токіо погодилися на необхідності "продовжувати рішучу підтримку України".

Водночас Хаяші підкреслив, що Японія і США поділяють спільну стурбованість у зв’язку з посиленням співробітництва між Китаєм і Росією.

Під час зустрічі сторони обговорили й інші питання, у тому числі безпекову ситуацію в Тихоокеанському регіоні, підтримку демократичних цінностей та прав людини, захисту верховенства права у світі, подолання глобальних викликів.

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