Дефіцит боєприпасів і нездатність забезпечення військ перешкоджають РФ проводити наступальні операції, - ISW

Неспроможність оборонно-промислової бази подолати дефіцит боєприпасів перешкоджатиме здатності військ РФ підтримувати наступальні операції на сході України в 2023 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що, згідно із заявами американських та українських посадовців від 10 січня, щодобова інтенсивність артилерійського вогню окупантів зменшилася на 75%, що є мінімальним показником із 24 лютого 2022 року.

У звіті ISW припустили, що російські війська, можливо, зменшили обстріли внаслідок скорочення поставок або, можливо, переглядають свою тактику. Адже вичерпали свої запаси 122-мм і 152-мм калібру та інші резерви влітку 2022 року, припускаючи, що надмірні артилерійські атаки призведуть до швидших результатів.

"РФ тепер мусить перекидати додаткові снаряди з тилових районів та закуповувати додаткові боєприпаси в іноземних держав, щоб протидіяти такій нестачі, що призведе до зниження темпу стрільби", - зазначають фахівці.

В Інституті вивчення війни додають: "У Росії дедалі частіше визнають, що фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів і нездатність забезпечення військ, серйозно перешкоджають проведенню наступальних операцій".

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