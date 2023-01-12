Росіяни на Донеччині мобілізують людей з інвалідністю, наркозалежних та представників криміналітету, - Центр національного спротиву

На окупованій території Донецької області загарбники мобілізують людей з інвалідністю.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни продовжують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Через спротив місцевих окупантам все важче знаходити чоловіків для мобілізації. Та кремлівське керівництво виставляє норми, які необхідно виконати. Тому так звані військкомати мобілізують людей з інвалідністю, наркозалежних та представників криміналітету", - йдеться в повідомленні.

За інформацією нашого підпілля, на тимчасово окупованих територіях Донеччини примусово мобілізують людей з інвалідністю. Їх беруть на посади водіїв. Мобілізовані ж використовуються в сухопутних підрозділах окупаційних військ.

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