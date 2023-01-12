Глава Пентагону Остін про майбутній "Рамштайн": "Ми підтримуватимемо Україну, допоки це буде потрібно"
2 5921
У Німеччині наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" за участю майже 50 держав.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції у Вашингтоні.
На зустрічі передусім обговорюватиметься те, чого найбільше зараз потребує Київ, і що йому необхідно для досягнення успіху в майбутньому.
"Ми підтримуватимемо Україну, допоки це буде потрібно, і з усього, що я бачу з боку наших союзників і партнерів, вони відчувають те саме. Тож ми залишаємось єдиними у наших зусиллях", - підкреслив міністр оборони США.