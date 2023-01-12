У Криму оголошено набір найманців до новостворених ПВК "Русич" та "Щит", - Генштаб

Окупанти у Криму набирають найманців до новостворених ПВК, перевага надається колишнім військовослужбовцям та силовикам, зокрема офіцерам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 11 січня щодо російського вторгнення.

"Відомо, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній "щит" та "русич". Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті - офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України", – йдеться в повідомленні.

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