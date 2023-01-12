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У Криму оголошено набір найманців до новостворених ПВК "Русич" та "Щит", - Генштаб

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У Криму оголошено набір найманців до новостворених ПВК "Русич" та "Щит", - Генштаб
Окупанти у Криму набирають найманців до новостворених ПВК, перевага надається колишнім військовослужбовцям та силовикам, зокрема офіцерам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 11 січня щодо російського вторгнення.

"Відомо, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній "щит" та "русич". Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті - офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України", – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вербує найманців на Балканах, - Центр національного спротиву

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    "Сруciч" і "Shit". Коротше, чергове м'ясо.
  • Яр Холодний
    Так може усі оці "приватні військові компанії" об"єднать у спільний "концерн"? І назвать його - "ЗАТИЧКА"!!! Бо цими "вагнерами", "щитам", русичами" і іншими "призраками", тільки й затикають дірки у путінських "пройобах"!
  • Super Gut
    Чим більше кримської гарматної вати утилізують на війни, тим краще буде для України після повернення півострова.
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