Російські окупанти побудували мережу окопів та бліндажів поблизу Раденська на Херсонщині, - Генштаб
1 2062
Поблизу населеного пункту Раденськ Херсонської області окупанти побудували мережу окопів та бліндажів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Поблизу населеного пункту Раденськ Херсонської області, російські загарбники побудували мережу окопів та бліндажів з використанням морських контейнерів, які перед цим облаштовувались під польовий шпиталь", - йдеться в повідомленні.