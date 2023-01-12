Ворог бив по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини, - Кім
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Вчора, 11 січня, о 16:33 зафіксовані ворожі обстріли у напрямку Очаківської громади на Миколаївщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Також він зазначає, що о 18:00 ворог завдавав ударів у напрямку Куцурубської громади. Постраждалих немає. Попередньо, без руйнувань.
За словами Кіма, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.