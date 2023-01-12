Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 113 390 осіб, 276 гелікоптерів, 3094 танки, 2082 артсистеми, 6159 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 12 січня 2023 року становлять приблизно 113 390 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 113390 (+430) осіб ліквідовано,

танків - 3094 (+0) од,

бойових броньованих машин - 6159 (+0) од,

артилерійських систем - 2082 (+4) од,

РСЗВ - 437 (+0) од,

засоби ППО - 218 (+1) од,

літаків - 285 (+0) од,

гелікоптерів - 276 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1865 (+3),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4826 (+0) од,

спеціальна техніка - 184 (+0).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.