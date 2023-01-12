Новини • Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 113 390 осіб, 276 гелікоптерів, 3094 танки, 2082 артсистеми, 6159 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

11 34814
Втрати російських окупантів станом на ранок 12 січня 2023 року становлять приблизно 113 390 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 113390 (+430) осіб ліквідовано,

танків - 3094 (+0) од,

бойових броньованих машин - 6159 (+0) од,

артилерійських систем - 2082 (+4) од,

РСЗВ - 437 (+0) од,

засоби ППО - 218 (+1) од,

літаків - 285 (+0) од,

гелікоптерів - 276 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1865 (+3),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4826 (+0) од,

спеціальна техніка - 184 (+0).

Також читайте: Захищаючи Україну, загинув прикордонник Микола Літвінов. ФОТО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 113 390 осіб, 276 гелікоптерів, 3094 танки, 2082 артсистеми, 6159 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Serhiy Tokolov
    Генштаб чекає доки бригада ануслітіков на чолі з полковниками Аристовичем та Ждановим відриє свій ВОП.
    За рік вони такого нарахують, каZZапи мобілізовати стомляться
  • Zemer
    Катер втопили на Дніпрі поблизу Херсона
  • Rino Rino
    тому що танки лапті шкодують на відміну від м'яса. атакують, як колись діди під Ржевом, з шашками на дзоти. )
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини