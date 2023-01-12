Президентка Словаччини Чапутова дозволила сімом громадянам своєї країни вступити до лав ЗСУ

Президентка Словаччини Зузана Чапутова схвалила участь сімох словаків у лавах Збройних сил України.

Про це повідомив прессекретар президентки Словаччини Мартін Стрижинець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на словацьке видання Pravda.

"Станом на понеділок, 9 січня, президентка видала загалом 26 рішень, з яких сім - про дозвіл на службу в іноземних військах і 19 - про відмову", - сказав він.

Із міркувань безпеки дані про цих людей не розголошують.

Видання пояснює, що у Словаччині передбачена кримінальна відповідальність за самовільний вступ до лав іноземної армії - від двох до восьми кроків ув’язнення та від п’яти до десяти років в умовах воєнного стану. Це не стосується випадків, якщо громадянин має друге громадянство або проходить службу в країні, що є членом НАТО. Водночас закон дозволяє військову службу у збройних силах іноземної держави з дозволу президента.

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