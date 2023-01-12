Президентка Словаччини Чапутова дозволила сімом громадянам своєї країни вступити до лав ЗСУ
Про це повідомив прессекретар президентки Словаччини Мартін Стрижинець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на словацьке видання Pravda.
"Станом на понеділок, 9 січня, президентка видала загалом 26 рішень, з яких сім - про дозвіл на службу в іноземних військах і 19 - про відмову", - сказав він.
Із міркувань безпеки дані про цих людей не розголошують.
Видання пояснює, що у Словаччині передбачена кримінальна відповідальність за самовільний вступ до лав іноземної армії - від двох до восьми кроків ув’язнення та від п’яти до десяти років в умовах воєнного стану. Це не стосується випадків, якщо громадянин має друге громадянство або проходить службу в країні, що є членом НАТО. Водночас закон дозволяє військову службу у збройних силах іноземної держави з дозволу президента.