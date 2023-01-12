Окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Харківщини, - ОВА
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Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, із мінометів та артилерії окупанти обстрілювали Гур’їв Козачок, Стрілечу, Старицю, Огірцеве, Вовчанськ, Вільчу і Новомлинськ.
"На Куп’янському напрямку ворог вкотре завдавав ударів по Дворічній, Куп’янську, Кислівці, Табаївці та іншим населеним пунктам. Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди. Також ворожі снаряди влучили в одне з підприємств у Вовчанську", - йдеться у повідомленні.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
"Наші Збройні Сили України тримають позиції та продовжують захищати Харківщину. Віримо в ЗСУ", - резюмує очільник регіону.