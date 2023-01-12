Окупанти 90 разів обстріляли Херсонщину, загинула 1 людина, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА

Російські загарбники минулої доби обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти 90 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.



Херсон росіяни обстріляли 27 разів – атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в пологовий будинок, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.



Зазначається також, що минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина, 5 осіб зазнали поранень.

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