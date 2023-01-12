Росіяни готуються до нової масованої ракетної атаки, - ОК "Південь"

ЗСУ фіксують підготовку РФ до нової атаки, росіяни можуть використати змішану тактику під час наступного обстрілу.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За її словами, активізація діяльності ворожих безпілотників свідчить про підготовку РФ до нової комбінованої атаки: так, вони використовуватимуть і дрони, і ракети.

"З огляду на те, що після переспорядження, після масованої ракетної атаки, ворог, як правило, використовує 10−12 або 14 днів, можемо говорити, що ми якраз перебуваємо напередодні повторення такої масованої атаки", - додала речниця ОК "Південь".

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