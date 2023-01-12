Росія посилила десантниками оборону навколо Соледару та Кремінної, - розвідка Великої Британії

Росія посилила свою оборону в районі Соледару та Кремінної повітряно-десантними військами.

Про це повідомило у Твіттері Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, останні дві доби тривають запеклі бої як навколо міста Соледар Донецької області, так і на підступах до Кремінної на Луганщині.

З початку січня 2023 року Росія майже напевно виділила підрозділи 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ПДВ (повітряно-десантних військ) для посилення лінії фронту в районі Кремінної після того, як оцінила цей сектор як дуже вразливий.

До листопада 2022 року Росія задіяла майже весь розгорнутий склад ПДВ як довгострокові наземні війська вздовж лінії фронту в районі Херсона.

"Тепер, передислоковані на Донбас і південь України, командири, ймовірно, намагаються використовувати ПДВ відповідно до їхньої передбачуваної доктринальної ролі як відносно елітних сил швидкого реагування", - вважає розвідка Британії.

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