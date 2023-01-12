Загарбники вимагають видаляти з телефонів українські банківські застосунки

Загарбники намагаються обмежити використання української гривні, тому вимагають у жителів захоплених міст та сіл видаляти телефонів українські банківські застосунки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

"Окупанти хочуть максимально обмежити користування гривнею серед місцевих мешканців. Тому вони посилили поліцейсько-адміністративний режим та активно перевіряють громадян.

Проводять рейди та перевірку телефонів на блокпостах. Ці заходи все частіше видаються неефективними, відтак окупаційні адміністрації вирішили витягнути хоч якусь користь для себе. Тепер під час перевірок телефонів в людей вимагають видаляти додатки українських банків, зокрема Ощадбанку, Приватбанку та Монобанку", - йдеться в повідомлення.

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