Окупанти звозять медиків з різних регіонів РФ до Луганщини для лікування поранених військових, - ОВА

Для лікування поранених російських військових у Луганську область везуть лікарів із РФ.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"В лікарнях захоплених міст та сіл вже не вистачає місць навіть російським військовим, не кажучи вже про цивільних.



Поранені прибувають і надалі, тому станом на 9 січня у місцевій лікарні Марківки додатково розгорнуто 100 ліжко-місць.

Тим часом в Луганську під потреби захворілих від куль ЗСУ росіян в будівлі обласної лікарні переоблаштували навіть актову залу.



Пораненими зайняті навіть коридори.



Аби лікувати їх росіяни звозять медиків з різних регіонів рф", - йдеться в повідомленні.

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