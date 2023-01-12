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ЗСУ опанують танки Leopard за лічені тижні, - Данілов

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ЗСУ опанують танки Leopard за лічені тижні, - Данілов
Українські захисники за лічені тижні освоять танки Leopard.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що стосується наших фахівців в Збройних силах, то я вже неодноразово наводив приклади, коли західні партнери готували своїх фахівців на ті чи інші види озброєння, то наші хлопці та дівчата опанують це за лічені тижні. Тому що ми в непростому становищі", - пояснив він.

Данілов запевнив, що стосується танків, які Україні найближчим часом будуть надавати, то процес освоєння буде відбуватись "дуже і дуже швидко".

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Топ коментарі

  • валерий коренев 41e3634f
    А вот люська освоил бы за пол часа, он у нас что на язык мастеровитый, что и на руки пианиста-онаниста!!!
  • Прощай немытая раССея
    Танкісти опанують швидко, але механіки - це зовсім інша справа і терміни....
  • Герхард
    Доволі провінційно-самовпевнена заява (було б дивно, якщо б неосвідчена людина сказала щось інше).
    Навчиттся іздити та стріляти - це не означає повноцінне освоєння.

    Навчитися експлуатації техніки згідно інструкцій та правил - це набагато важче та довше. Але саме це і треба робити. Бо від поламаної техніки толку мало.
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