ЗСУ опанують танки Leopard за лічені тижні, - Данілов

Українські захисники за лічені тижні освоять танки Leopard.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що стосується наших фахівців в Збройних силах, то я вже неодноразово наводив приклади, коли західні партнери готували своїх фахівців на ті чи інші види озброєння, то наші хлопці та дівчата опанують це за лічені тижні. Тому що ми в непростому становищі", - пояснив він.

Данілов запевнив, що стосується танків, які Україні найближчим часом будуть надавати, то процес освоєння буде відбуватись "дуже і дуже швидко".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни можуть спробувати загострити ситуацію на фронті у лютому, - Данілов