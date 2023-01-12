Данілов про постачання Польщею танків Leopard в Україну: Мова не про каплю в морі, а про початок

Рішення Польщі про передачу Україні роти "Леопардів" в межах міжнародної коаліції не є каплею в морі. Це ознаменувало початок постачання українцям важких західних танків.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Мова не про каплю в морі, мова про початок. До цього часу важкі танки нам не передавали зовсім, і головне для нас… щоб був хтось на початку. І те, що вчора відбулося в місті Лева, заява президента Польщі - це дуже важливий крок, щоб це питання зрушилося з мертвої точки", - зазначив Данілов.

Своєю чергою він нагадав, що Україна просила танки ще влітку, а зараз прийшов час, коли почнеться їх отримання.

"Скільки їх буде? Головне, що вони почали надавати, а потім усі партнери будуть долучатися до процесу, їх буде достатньо для того, щоб перемогти ворога на полі бою", - підсумував Данілов.

Раніше повідомлялося, що Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard.

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