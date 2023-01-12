Призначення Герасимова - це підвищення Росією ставок на війні, - Данілов

Призначення начальника російського Генштабу ЗС Валерія Герасимова командувачем об’єднаного угруповання військ в Україні свідчить про те, що Росія підвищує ставки на війні.

Про це повідомив в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"В Росії зараз відбуваються певні кадрові процеси. З учорашнього дня є внутрішні суперечки між тими арміями, усувають представників Пригожина і Кадирова, мається на увазі Суровікін. Там відбуваються певні процеси, і це тільки початок. Ситуація пов'язана з тим, що вони добудовують так звану катехонську державу, яка має бути істиною в останній інстанції, і тільки вони знають, як боротися зі злом. А насправді самі є тим злом, про яке постійно кажуть", - сказав Данілов.

Подібні кадрові перестановки, зазначив секретар РНБО, свідчать про внутрішній конфлікт між російськими силовиками та військовими. З часом подібні суперечні можуть перерости у протистояння між головними лідерами.

"Не треба забувати, що Герасимов - це керівник Генштабу, це підвищення ставок на цій війні. Два-три місяці наступні будуть вирішальними. І друга річ - використання Кадирова і Пригожина. Після того, як вони стали непотрібні, їх посунули, і ніхто їх питати не буде. Внутрішні суперечки будуть тільки загострюватися, і питання, коли в межах Садового кільця почнеться з'ясування стосунків з використанням зброї та БТР", - заявив Данілов.

На його думку, ситуація у РФ досить хитка, а боротьба за владу може розпочатися, якщо російський диктатор Володимир Путін дасть слабину.

"Тому що там на сьогодні існує 3,5 армії - армія Кадирова, армія Пригожина, окремо армія Збройних сил РФ, які не поважають ані Кадирова, ані Пригожина, і окремо зараз силові структури намагаються формувати ще одну армію. В Росії розпочнеться війна за владу, ви бачите стан здоров'я Путіна, людина дуже хвора. Як тільки він буде ослаблятися, почнеться з'ясування стосунків", - підсумував секретар РНБО.

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