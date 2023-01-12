Польща прагнутиме, щоб союзники дали Україні більше танків стандарту НАТО, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що прагнутиме, щоб союзники надали Україні більше танків Leopard.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє канцелярія Дуди.

"Ми вирішили, що готові передати роту танків Leopard II у рамках міжнародної коаліції. Ми будемо прагнути, щоб ця коаліція була сформована кількома країнами, які нададуть більше танків", - зазначив польський лідер.

"Ми хочемо, щоб зброя стандарту НАТО створила залізну стіну захисту від російської агресії", - додав Дуда.

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