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Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні, - Данілов

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Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні, - Данілов
На цей час в Кремлі вже "готуються до певних подій", хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Два-три місяці для нас будуть складними та вирішальними. Мається на увазі, що Росія має йти вже у ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми в Росії", - сказав він.

Також секретар РНБО додав, що Кремль готується до певних подій саме на річницю війни, оскільки там "люблять дати".

"24 лютого буде один із періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів", - припустив він.

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Топ коментарі

  • ярослав ильчишин 1e1e9a87
    Іще один знаток вилупився.
  • Прощай немытая раССея
    Пора Данилову быть третьим в шоу Фейгина и Люси...
  • юрий Шмалько ea66d093
    Данилов/Буданов - дуже багато пустопорожнього тіліпання язиком...
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