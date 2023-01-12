Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні, - Данілов

На цей час в Кремлі вже "готуються до певних подій", хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Два-три місяці для нас будуть складними та вирішальними. Мається на увазі, що Росія має йти вже у ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми в Росії", - сказав він.

Також секретар РНБО додав, що Кремль готується до певних подій саме на річницю війни, оскільки там "люблять дати".

"24 лютого буде один із періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів", - припустив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Призначення Герасимова - це підвищення Росією ставок на війні, - Данілов