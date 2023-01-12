Повне розмінування України може зайняти понад 5 років, - Монастирський

Піротехніки ДСНС розміновують щодня близько 50 гектарів.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава МВС Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 30% території України на сьогодні є забрудненими. Інтенсивність забруднень за міжнародними показниками є найвищою з часів Другої світової війни. Це і різноманіття пасток, які застосовують російські найманці та піротехніки. Це і власне кількість пасток для цивільного населення. ... На сьогодні ми рухаємось, близько 40 гектарів на день, піротехінки ДСНС проходять таку територію.

Відповідні спеціалісти Нацполіції розміновують приміщення та будинки в населених пунктах, які деокуповано. І ми оцінюємо зараз перший етап розмінування тривалістю від 1 до 3 років з моменту деокупації населеного пункту. А повне розмінування, особливо розмінування річок та лісосмуг, займе тривалий час, який може перевищувати і 5 років", - пояснив міністр.

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