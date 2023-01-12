Позиція Шольца щодо постачання важкого озброєння Україні сильно залежить від Байдена, - Politico

Німеччина орієнтується на США у своєму рішенні, відправляти чи ні Україні танки Leopard.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами двох німецьких чиновників, позиція канцлера Олафа Шольца щодо постачання озброєння Україні значною мірою залежить від президента США Джо Байдена.

Зазначається, що на регіональному передвиборчому мітингу в Берліні в понеділок Шольц заявив, що постачання танків в Україну повинні обговорюватися "разом із друзями та союзниками і особливо з нашим трансатлантичним партнером зі Сполученими Штатами Америки".

Раніше представник Шольца повідомив, що плани Лондона щодо постачання танків Challenger 2 британського виробництва в Україну не змінять позиції уряду Німеччини.

"Наразі ситуація не змінилася через крок, про який оголосив британський уряд", - заявив офіційний представник Кабміну ФРН Штеффен Хебештрайт на пресконференції в Берліні.

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На думку видання, плани Великобританії, які, як очікується, будуть офіційно оголошені на зустрічі представників західних оборонних відомств на військовій базі Рамштайн у Німеччині 20 січня, посилять тиск на Шольца.

Це пов'язано з тим, що Сполучене королівство стане першою країною, яка постачатиме українським військовим сучасні бойові танки західного виробництва. Таким чином, аргумент Шольца про те, що Німеччина не повинна діяти поодинці при відправці західних танків, буде спростований діями Великобританії.

Тим часом, як пише Politico, самі США, схоже, не мають наміру відправляти бойові танки в найближчому майбутньому.

За даними видання, переговори між США та Україною щодо надання танків Abrams продовжуються, але прогрес невеликий.

"Це постійно обговорюється, але не наближається до рішення", - повідомило поінформоване джерело газети.

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