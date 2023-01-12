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На нас чекає новина не лише про поставку танків, а ще багато чого цікавого після зустрічі у форматі "Рамштайн", - Данілов

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На нас чекає новина не лише про поставку танків, а ще багато чого цікавого після зустрічі у форматі "Рамштайн", - Данілов
Для ефективної оборони та переходу в наступ Україна матиме достатньо сучасної зброї, яку нададуть міжнародні партнери.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Упевнений, що згодом усі партнери долучаться до такої допомоги, і врешті-решт цього буде достатньо, аби ми перемогли нашого ворога на полі бою.

Крім того, на нас чекає новина не лише про поставку танків, а ще багато чого цікавого, але про це ми дізнаємося після зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 20 січня", - повідомив Данілов.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    У Данілова язик чешеться пропіаритись першим. Весь в Бубачку.
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    о я бачу ввійшло в моду говорити всякими недомовками типу нам везуть таке щось цікаве ... ух і ах...дістало вже
  • юрий Шмалько ea66d093
    Дуже багато Данілова сьогодні. До снігу?
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