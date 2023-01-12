На нас чекає новина не лише про поставку танків, а ще багато чого цікавого після зустрічі у форматі "Рамштайн", - Данілов

Для ефективної оборони та переходу в наступ Україна матиме достатньо сучасної зброї, яку нададуть міжнародні партнери.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Упевнений, що згодом усі партнери долучаться до такої допомоги, і врешті-решт цього буде достатньо, аби ми перемогли нашого ворога на полі бою.

Крім того, на нас чекає новина не лише про поставку танків, а ще багато чого цікавого, але про це ми дізнаємося після зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 20 січня", - повідомив Данілов.

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