На нас чекає новина не лише про поставку танків, а ще багато чого цікавого після зустрічі у форматі "Рамштайн", - Данілов
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Для ефективної оборони та переходу в наступ Україна матиме достатньо сучасної зброї, яку нададуть міжнародні партнери.
Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Упевнений, що згодом усі партнери долучаться до такої допомоги, і врешті-решт цього буде достатньо, аби ми перемогли нашого ворога на полі бою.
Крім того, на нас чекає новина не лише про поставку танків, а ще багато чого цікавого, але про це ми дізнаємося після зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 20 січня", - повідомив Данілов.