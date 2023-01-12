У Києві зберігається дефіцит електроенергії, особливо у вечірні години, - YASNO

Через стан мереж Київ забезпечується 60% необхідних об’ємів генерації, з цього доступного об’єму 40% іде на об’єкти критичної інфраструктури, залишки розподіляються між споживачами.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Складається так, що споживання зараз є дуже нерівномірним протягом доби, обсяги дефіциту коливаються. Якщо в обідній час електроенергії вистачає у межах сірих зон графіків, то ввечері, коли всі приходять додому, споживання виходить за обмеження і сірі зони відключаються повністю",- зауважив він.

За словами Коваленка, є декілька причин, чому виникає такий дефіцит. Перша - генерація уже давно не дорівнює потребам електроенергії. Погода робить так, що споживачі більше користуються електроприладами. Це надто навантажує систему та збільшує дефіцит. Друга - деякі генераційні об'єкти пішли на планові ремонти, адже без ремонтів вони просто вийдуть із ладу, і приведення їх до тями буде складним і дуже довгим.

"Цю нестачу генерації зараз намагаються балансувати за допомогою ГЕС. І тут криється відповідь на запитання, чому почали відключати вночі. Тому що ресурс гідроелектростанцій є вичерпним, вони не можуть працювати 24/7. Саме в нічні години ГЕС набираються", - додає Коваленко.

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