Колишньому правоохоронцю з Донеччини СБУ повідомила про підозру за роботу на ворога

Служба безпеки України повідомила про підозру начальнику "УВД в г. Васильевка". Раніше чоловік обіймав посаду начальника лінійного відділу станції Ясинувата Управління МВС України на Донецькій залізниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.

Як з'ясували правоохоронці, чоловіка окупанти призначили начальником "управления внутренних дел по г. Васильевка и Васильевскому району главного управления внутренних дел по Запорожской области". Після призначення на посаду останній обрав собі прізвисько Берія.

Перебуваючи на посаді, з червня минулого року, вказана особа набрала особовий склад, з таких саме зрадників та колаборантів, яких було наділено повноваженнями діяти від імені фейкового правоохоронного органу та виконувати завдання з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області через масові репресії, переслідування і незаконні затримання.

"За даними слідства у Василівському районі Запорізької області мають місце непоодинокі випадки викрадення людей, до яких застосовувався психологічний тиск, насильство та погрози вбивства. Окрім того, вказані "псевдоправоохоронці" займаються мародерством у помешканнях осіб, які у зв’язку з окупацією виїхали. Після так званих "слідчих дій" зникають коштовності, побутова техніка та інші особисті вартісні речі громадян. Встановлено факти тиску на власників місцевих сільгосппідприємств та підприємців з метою отримання відкупних за можливість працювати", - йдеться в повідомленні.

У ході досудового розслідування співробітниками СБУ зібрано беззаперечні докази злочинних дій ще 6 зрадників, які виконували злочинні накази "Берії" у складі відділу поліції №2 "Управління внутрішніх справ по м. Василівка та Василівському району Головного управління МВС по Запорізькій області".

Усім зрадникам повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України. За вказаний злочин законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині судитимуть "начальницю відділу освіти Каховки", яка впроваджувала російські стандарти освіти