Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних, 8 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Російські військові минулої доби вбили в Україні 2 цивільних, ще 8 осіб зазнали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 11.01.2023 (станом на 09:00 12.01.2023):



Дніпропетровська область - 1 поранений

Донецька область - 1 загиблий

Запорізька область - 2 поранених

Херсонська область - 1 загиблий, 5 поранених", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 1 мирного мешканця Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА