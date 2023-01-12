Мінфін США про стелю цін на російську нафту: "РФ щодня втрачає великі гроші"

Доходи Росії від нафти значно скоротилися після того, як західні країни запровадили обмеження ціни російської нафти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника міністерства фінансів США, передає Цензор.НЕТ.

"Росія щодня втрачає великі гроші через обмеження", - сказав він.

"Кожен долар, який Росія не отримує у вигляді доходів, означає, що вона має на один долар менше для підтримки своєї економіки або купівлі зброї, необхідної для ведення своєї незаконної війни в Україні", - додав представник Мінфіну США.

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