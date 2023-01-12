Знищено ворожий штурмовик Су-25 та безпілотник "Орлан-10", - Повітряні сили

Уранці 12 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України на східному напрямку знищено російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Уранці 12 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України на східному напрямку знищено російський штурмовик Су-25, а на півдні країни - БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

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