Понад 55% зруйнованих чи пошкоджених об’єктів інфраструктури відновлено, - голова "Нафтогазу" Чернишов

В Україні вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об’єктів інфраструктури. Це дає змогу постачати українцям тепло.

Про це заявив голова Штабу з підготовки до опалювального сезону, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри обстріли, місцева влада, комунальники та енергетики вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури, які дають нам змогу постачати українцям тепло.

Водночас там, де це дозволяє ситуація, житло, лікарні, школи та дитсадки забезпечені ним в повному обсязі", - йдеться в заяві.

Чернишов зазначив, що перша половина найважчого в історії України опалювального сезону вже пройдена.

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