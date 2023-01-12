Кличко та мер Варшави Тшасковський підписали угоду про передачу Києву 60 вагонів метро

Метрополітен Варшави безоплатно передасть Києву 60 вагонів метро.

Про це повідомляється на персональному сайті Віталія Кличка, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі мери Києва Віталій Кличко та Варшави Рафал Тшасковський підписали листа про наміри щодо співробітництва між Київським та Варшавським метрополітенами та про передачу польською столицею Києву 60 вагонів метро", - йдеться у повідомленні.

Угоду укладено в межах візиту до Києва мерів чотирьох європейських міст – засновників Пакту європейських міст.

Мери Варшави Рафал Тшасковський, Праги Зденек Гріб, Будапешта Гергелі Карачонь та Братислави Матуш Валло прибули до української столиці засвідчити підтримку та подальшу допомогу українській столиці.

Нагадаємо, Київ приєднався до Пакту вільних міст 26 вересня 2022 року.

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