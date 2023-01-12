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Кличко та мер Варшави Тшасковський підписали угоду про передачу Києву 60 вагонів метро

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Кличко та мер Варшави Тшасковський підписали угоду про передачу Києву 60 вагонів метро
Метрополітен Варшави безоплатно передасть Києву 60 вагонів метро.

Про це повідомляється на персональному сайті Віталія Кличка, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі мери Києва Віталій Кличко та Варшави Рафал Тшасковський підписали листа про наміри щодо співробітництва між Київським та Варшавським метрополітенами та про передачу польською столицею Києву 60 вагонів метро", - йдеться у повідомленні.

Угоду укладено в межах візиту до Києва мерів чотирьох європейських міст – засновників Пакту європейських міст.

Мери Варшави Рафал Тшасковський, Праги Зденек Гріб, Будапешта Гергелі Карачонь та Братислави Матуш Валло прибули до української столиці засвідчити підтримку та подальшу допомогу українській столиці.

Нагадаємо, Київ приєднався до Пакту вільних міст 26 вересня 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мери чотирьох європейських столиць, які приїхали в Київ, допомагатимуть українській столиці і надалі, - Кличко

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Топ коментарі

  • Ihor V
    Старьйо, яке ще поїздить. Так само, як німці передали Києву вже сотню автобусів з чималим пробігом, однак в чудовому стані і все це одно краще іржавих маршруток.
  • Andrew86
    Сегодня передают. Завтра прохиндеи из КГГА заключают какой-нибудь договор на «модернизацию» или «адаптацию» и пару миллиардов из городской казны уходит в сторону фирм Столара, Коли-котлеты или другого ублюдка.
    Кстати, кто-то помнит, какова судьба того, рыговского, долга за Метровагоны? Там точно были цифры в миллиарды гривень плюс пени и штрафы?
  • Sergii Naushenko 8cc1d19a
    Соромлюсь запитати: а ширина колій метро в Україні та Польщі точно однакова?
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