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Жорсткі та найважчі бої тривають у Соледарі. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, але зазнають великих втрат, - Міноборони

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Жорсткі та найважчі бої тривають у Соледарі. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, але зазнають великих втрат, - Міноборони
Найважчі бої нині точаться у районі міста Соледар Донецької області на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Жорстокі та найважчі бої сьогодні йдуть у районі Соледару Бахмутського напрямку. Незважаючи на складну обстановку, українські воїни відчайдушно б'ються. Ворог, намагаючись безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Соледар, зазнає великих втрат", - сказала вона.

Заступник міністра наголосила, що підступи до міста на сьогодні всіяні тілами вбитих окупантів, проте противник продовжує просуватися прямо по тілах загиблих бійців.

"Наші захисники виявляють максимальну стійкість та героїзм", - додала вона.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Дебільні кацапи в інтернеті нагнітають,що можливе взяття Соледара майже "Дєнь пабєди" . Уй@бки навіть не розуміють,що потім буде "жєст добрай волі" в їх виконанні на всю область.))
  • Garry Grant
    Пошёл на х#й,вонючий упортый кацап.
  • Senator 0eaca536
    Соледар окружить по факту почти невозможно...,дорога в сторону Славянска Краматорска ВСУ контролируют без проблем..а реку формировать крысы путлера зассали..😝🦍👺👹💀💀💀
    Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💯👍
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