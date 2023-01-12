Мер Варшави Тшасковський про обстріли Києва: Це геноцид, про це треба говорити відкрито

Те, що Росія робить в Україні, є геноцидом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо", про це заявив після візиту до Києва мер Варшави Рафал Тшасковський.

"Востаннє я був у Києві за вісім днів до війни. Ми приїхали сьогодні вранці і були нажахані. Віталій показував нам, що відбувається в місті. Зруйновані будівлі, місця, де росіяни намагалися знищити критичну інфраструктуру цього міста. Місця, де гинули люди і велася стрілянина наосліп, ракети влучали в цивільне населення. Це геноцид, про це треба говорити відкрито", - сказав Тшасковський.

"Ми також бачили дитячі майданчики із вирвами від бомб. Ми бачили готелі, які були атаковані та зруйновані. Це те, що росіяни намагаються робити. Тероризують населення, руйнують критичну інфраструктуру", - додав мер Варшави.

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