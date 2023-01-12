Росія перекидає мобілізованих з полігонів Білорусі та РФ у зону бойових дій, - Міноборони

Російське військове командування перекидає мобілізованих бійців з полігонів Білорусі та Росії у зону бойових дій та прикордонні райони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Командування Росії посилює угрупування військ на території України, переміщує мобілізованих з полігонів Білорусі та Росії в зону ведення бойових дій та у прикордонні райони", - сказала вона.

Так, окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Донецькому регіоні.

За словами Маляр, найбільша активність спостерігається на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Окрім того, заступниця міністра оборони повідомила, що станом на 10 січня у складі російських окупаційних військ з урахуванням оперативного резерву діють близько 280 формувань. При цьому ще минулого тижня діяло близько 250.

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