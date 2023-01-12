Забезпечення підрозділів ЗСУ речовим майном, паливом та харчами відбувається ритмічно, - Міноборони

У новий рік Міністерство оборони України щодо забезпечення підрозділів ЗСУ основними позиціями речового майна, палива та харчами увійшло планово постачання відбуваються ритмічно.

Про це на брифінгу представників Сил оборони та безпеки України в Military Media Center повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у період з 29 грудня 2022 року по 11 січня 2023 року Міністерством оборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передано:

понад 46 тисяч бронежилетів;

понад 50 тисяч шоломів;

понад 45 тисяч пар зимового взуття;

майже 200 тисяч зимових курток;

майже 100 тисяч комплектів польових костюмів;

понад 22 тисячі курток костюма утеплювача (так звана "фліска");

94 тисячі комплектів натільної демісезонної та зимової білизни.

"У цілому, як я казала ще минулого разу, Міноборони забезпечило усі основні потреби, які визначив Генштаб ЗСУ. Зараз створюється вже певний запас міцності", - зазначила Маляр.

За її словами, резерви бронежилетів становлять наразі понад 240 тисяч одиниць, шоломів - понад 150 тисяч одиниць. Збільшуються резерви по зимовій формі, активно постачається вже літня.

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