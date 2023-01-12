Росія може активізувати дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області, - Генштаб

Російські військові хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької області та захопити лівобережжя Запорізької області.

Про це на брифінгу представників Сил оборони та безпеки України в Military Media Center повідомив заступник керівника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"Прогнозується, що найближчим часом противник буде намагатись вийти на адміністративні кордони Донецької області. Надалі може активізувати дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області", – наголосив він.

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